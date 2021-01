Gioia a San Martino per i 100 anni di nonna Maria Fasciano

Era da poco finito il primo conflitto mondiale, l’Italia stava entrando nel ventennio più buio della sua storia e il 5 gennaio del 1921, a Montorio nei Frentani, nasceva Maria Fasciano.

Da molti anni nonna Maria vive a San Martino in Pensilis ed è conosciuta da tutti come “ ‘A Cocchianella”.

Trascorre le sue giornate circondata dall’affetto dei 7 figli che la vita le ha donato e ricambia l’amore dei 18 nipoti e 13 pronipoti che negli anni hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Auguri di buon compleanno alla nonna Maria Fasciano da tutti i suoi familiari e dalla intera comunità di San Martino in Pensilis che, virtualmente, l’abbracciano.