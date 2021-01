Digitalizzazione comuni, Anci: promosso avviso pubblico per assegnazione contributi

L’Anci Molise fa sapere che per assegnare le risorse previste nel Fondo per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, istituito con il Decreto Rilancio e assegnato al Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, PagoPA S.p.A., in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), promuove un Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi economici ai Comuni italiani.

Tali contributi sono intesi quale supporto a beneficio dei singoli Comuni, chiamati a espletare le attività necessarie per:

– rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID;

– portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA;

– rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite.

Possono partecipare e richiedere il contributo tutti i Comuni italiani che, come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n.76/2020), devono effettuare o completare la migrazione alla piattaforma pagoPA, l’adesione al sistema SPID e l’integrazione all’App IO, fatta eccezione per i Comuni che sono ricompresi in accordi Regionali con finalità analoghe a quelle individuate dall’Avviso Pubblico.