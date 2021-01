Covid, in Molise slitta al 17 gennaio la riapertura delle scuole. Restano aperti solo gli asili. Toma firma l’ordinanza

In Molise scuole chiuse fino al 17 gennaio. Lo ha deciso il presidente della Regione,Donato Toma che ha firmato l’ordinanza che proroga, fino al 17 gennaio, la chiusura delle scuole elementari, medie e superiori. Restano aperti gli asili, mentre i sindaci hanno la facoltà di aprire le scuole primarie o di chiudere gli asili. La decisione è stata assunta al termine del Tavolo Covid che si è riunito in giornata. Insomma, la situazione del contagio, in Molise, non consente di aprire le scuole. In sostanza il Molise ha seguito la linea di altre Regioni che hanno deciso di non condividere la decisione del Consiglio dei ministri.