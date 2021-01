Calcio, Serie D, salta la gara del Vastogirardi per condizioni climatiche. Stop anche per Agnonese e Recanatese

Girone F in campo domani pomeriggio per la decima giornata di campionato, prima gara del 2021. Programma monco, due i rinvii ufficiali, non si giocano Porto Sant’Elpidio – Olympia Agnonese e Recanatese – Aprilia. Ancora non si placa la situazione covid in casa granata e per i canarini di Porto Recanati. Due squadre che hanno dovuto fare i conti con tanti giocatori positivi, due società in difficoltà per un calendario che va ulteriormente ad intasarsi con 4 gare da recuperare. Non solo, entrambe non scenderanno in campo, al 99%, anche domenica prossima 10 gennaio. Difficile un miglioramento sensibile della situazione in appena tre giorni, dunque si va verso un rinvio anche dei match dell’undicesimo turno, rispettivamente Agnonese – Pineto e Campobasso – Recanatese. Il rischio concreto è che saranno cinque le gare da recuperare per le due squadre, che dovranno prepararsi ad un tour de force mai affrontato prima.

Non scenderà in campo neanche il Vastogirardi. Notizia di qualche minuto fa, la gara da disputare contro il Castelfidardo è stata rinviata a data da destinarsi. Le precipitazioni nevose scese sul comune alto molisano, hanno spinto la società a chiedere il cambio di sede con lo spostamento a Trivento. Tuttavia, le tempistiche ristrette hanno impedito la disputa della gara. Dunque primo rinvio stagionale per il Vastogirardi, non per casi di covid, bensì per condizioni climatiche. Per il Castelfidardo, al contrario è il terzo rinvio, considerato che sono in programma già due recuperi contro Vastese e Notaresco. Un peccato per il Vastogirardi, la squadra si è allenata nel migliore dei modi in questa sosta natalizia, i gialloblu fremevano dalla voglia di tornare in campo dopo l’ottima prestazione vista a Selvapiana nel derby. Ruggieri e compagni torneranno in campo domenica, in trasferta contro il Castelnuovo Vomano.