Calcio a 5, domani in campo per i recuperi Cln Cus Molise e Chaminade

Epifania in campo per Circolo La Nebbia Cus Molise e Chaminade. In A2 la squadra di mister Sanginario, con rinnovato entusiasmo e la giusta determinazione, è pronta ad affrontare domani una trasferta assai delicata sul campo della Tombesi Ortona per recuperare il match rinviato il 21 novembre e valido per la sesta giornata di andata. Una gara per nulla semplice visto il valore della selezione abruzzese che ha inanellato vittorie importanti contro Pistoia, Capurso e soprattutto Manfredonia, attuale capolista del girone C. Grazie a queste affermazioni la selezione di mister Di Vittorio è salita al secondo posto in classifica ed è pronta a confermarsi. Di fronte, però, troverà un’avversaria decisa a vendere cara la pelle per iniziare nel migliori dei modi il 2021. I molisani hanno già dimostrato di poter dire la loro contro qualsiasi formazione e con altre tre gare da recuperare, dopo quella di Ortona, proveranno a tornare nei quartieri altissimi della classifica dove erano con pieno merito, prima della sosta forzata a causa della pandemia. Per il Cln Cus Molise quello di domani è il primo di due match importantissimi nell’arco di tre giorni. Sabato, infatti, arriva al Palaunimol la Vis Gubbio, attuale terza forza del girone per un altro scontro di alta classifica.

Nel torneo cadetto è a caccia di punti importanti la Chaminade Campobasso che comincerà il nuovo anno domani pomeriggio in trasferta sul campo del Mirto. Il gruppo affidato al duo tecnico Cavaliere-Marsella ha lavorato duramente durante la pausa natalizia cercando di mettere benzina nelle gambe e di oliare i meccanismi in vista di un nuovo anno nel quale la parola d’ordine dovrà essere continuità per riuscire a risalire la classifica e guadagnare quanto prima i punti necessari alla salvezza. A proposito tra domani e sabato i molisani si giocheranno una buona fetta di questo obiettivo visto che dopo la lunga trasferta in terra calabrese, alla palestra Sturzo arriverà il Barletta ancora fermo al palo. E soprattutto in questa circostanza, nell’ultima gara del girone di andata, Pescolla e compagni non dovranno fallire l’appuntamento con il successo. La squadra del capoluogo potrà contare anche sulla freschezza del rientrante Iacopo Fieramosca, tornato alla base dopo l’esperienza in C allo Sporting Campobasso e su un gruppo di giovani che avranno l’opportunità di fare esperienza in un torneo nazionale cercando di portare a casa l’obiettivo della salvezza.

Lo Sporting Venafro, dopo gli innesti di Antonio Madonna e Fabrizio Bagnoli arrivati dal mercato invernale, tornerà in campo il 16 gennaio per la prima di ritorno. I bianconeri saranno attesi dal derby di Campobasso contro la Chaminade.