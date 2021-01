Venafro, il sindaco Ricci invita a sottoporsi allo screening

“In giornata saranno diffuse le informazioni dettagliate sull’organizzazione dei tamponi”.

E’ quanto dichiara il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci: “Chiunque abbia maturato in questi giorni l’intenzione di effettuare il tampone, contatti la propria scuola che invierà elenchi aggiuntivi. Mi auguro che le adesioni siano in numero adeguato alla delicatezza del periodo, dopo le vacanze natalizie, e all’importanza della Scuola, che deve riaprire ma in sicurezza.

Responsabilità significa anche collaborare facendo ognuno la propria parte , non dimenticando che negli ultimi mesi abbiamo potuto constatare che il Covid-19 può essere tra noi anche quando non lo crediamo e una buona azione di prevenzione attraverso un numero massiccio di tamponi è fondamentale per proteggere il mondo della scuola e le nostre famiglie. Come Amministrazione su questo stiamo puntando molto, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti con l’adesione alla campagna di screening del mondo della scuola”.