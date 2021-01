Vaccini: dopo i ritardi degli ultimi giorni oggi si comincia. “Dal Ministero avevano mandato siringhe sbagliate”

Al via da oggi in Molise, fanalino di coda in Italia, la fase operativa per la somministrazione del vaccino anti Covid. Al momento sono 2.925 le dosi disponibili destinate al personale sanitario degli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli e a operatori e ospiti delle Rsa e Case di riposo. Tre le criticita’ emerse nelle ultime ore, ha spiegato il governatore Donato Toma, quella relativa all’invio da parte del Ministero di siringhe non idonee alla somministrazione delle dosi. “L’ulteriore problema, venuto fuori nei giorni scorsi – ha fatto sapere – e’ stato superato attraverso l’utilizzo di scorte gia’ reperite dall’Azienda sanitaria (Asrem) in altro modo. Va tenuta in considerazione, inoltre, anche l’atavica carenza di personale che il Molise sconta a seguito degli anni di Commissariamento e di blocco del turn-over”. “E’ una criticita’ – ha detto il direttore generale Asrem, Oreste Florenzano – che abbiamo superato attraverso accordi con i Medici di medicina generale e attraverso l’utilizzo di prestazioni aggiuntive del personale in servizio. Stiamo anche scorrendo le graduatorie per la formazione delle squadre che si occuperanno delle vaccinazioni sul territorio nella ‘fase 2′ e abbiamo accolto, con grande favore, anche la disponibilita’ di medici volontari per il tramite degli Ordini dei Medici, che daranno il proprio aiuto nelle operazioni di sorveglianza delle sedute di vaccinazione”.