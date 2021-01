26 second read

Il sindaco di Torella del Sannio, Antonio Lombardi, ha disposto la sospensione delle attività didattiche dal 7 al 9 gennaio per consentire interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Dunque le scuole, nel piccolo centro, non apriranno i battenti il 7 gennaio.