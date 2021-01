Scontro tra due auto davanti alla Fca, ferita una donna

Scontro tra due auto nella tarda mattinata di oggi davanti all’ingresso della Fca di Termoli. Per uno dei conducenti, una donna di 50 anni, si è reso necessario il trasporto in ospedale: non è in gravi condizioni.

Sul posto oltre al 118 anche i vigili urbani di Termoli, intervenuti per i rilievi, e i vigili del fuoco che hanno dovuto ripristinare il palo della pubblica illuminazione danneggiato dall’impatto con una delle due vetture.