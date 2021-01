Share on Twitter

Share on Facebook

Nuovi casi di positività al Covid-19, il sindaco di Civitacampomarano emana l’ordinanza con misure più restrittive. Il primo cittadino, Paolo Manuele, fa sapere alla cittadinanza che, a seguito dei nuovi casi di positività al Covid-19, nonché a quanto previsto nel documento 20/178/Cr05a/Cov19 “Nuovo coronavirus SARS-CoV-2”, sono state adottate nuove misure valide fino al prossimo 25 gennaio, quali misure di implementazione ai provvedimenti nazionali e regionali emanati. Inoltre, il sindaco Manuele coglie l’occasione di ricordare, “per l’ennesima volta, di restare all’interno del proprio nucleo di conviventi. Se si hanno sintomi influenzali bisogna restare a casa e contattare il proprio medico curante, evitare anche di andare a lavorare, ed all’interno delle proprie abitazioni bisogna evitare di far venire parenti, persone amiche, o conoscenti. Inoltre chi ha propri conviventi con sintomi influenzali, precauzionalmente deve evitare di uscire, se non per esigenze significative evitando di soffermarsi con terze persone. Ciascuno è chiamato ad essere responsabile – chiude Manuele – deve necessariamente avere un ruolo pro-attivo”