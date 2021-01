Isernia, Cena solidale con Caritas e Food Is Green

Restituire alle famiglie sotto la soglia di povertà, non solo uno stile di vita normale, ma anche la dignità della loro condizione. Con questo obiettivo nasce la Gift Card ideata dall’associazione di ristoratori isernini Food is Green in collaborazione con la caritas Diocesana di Isernia-Venafro. Con questo progetto si intende regalare alle famiglie meno abbienti, già censite grazie al progetto Emporio della solidarietà, l’esperienza di una cena al ristorante, o di una cucina gourmet da asporto comodamente a casa.

Si tratta di alcuni buoni offerti liberamente dai soci di Food is Green, a seconda delle disponibilità di ciascun ristoratore.

Un modo dunque per consentire alle famiglie che non possono, e soprattutto ai bambini, di godersi una cena al ristorante. Il tutto con la garanzia di una cucina di qualità fatta con prodotti al cento per cento locali.