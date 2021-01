Infermieri e operatori sanitari a partita Iva senza tutele: manifestazione davanti al Consiglio regionale

Manifestazione di protesta, in mattinata, organizzata dall’Usb, davanti alla sede del Consiglio regionale, di una delegazione di infermieri ed operatori socio assistenziali a partita Iva che in questi mesi di pandemia ed emergenza sanitaria stanno assicurando il loro prezioso apporto nelle corsie degli ospedali molisani. Una protesta per chiedere parità di trattamento rispetto ai colleghi assunti con contratto subordinato, vale a dire la tutela previdenziale ed assicurativa che non hanno. I manifestanti avevano già inoltrato una richiesta, in tal senso, ai vertici della Regione e dell’Asrem, ma ad oggi, è la denuncia, nulla si è mosso.