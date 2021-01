Calcio, Serie D, il Campobasso prepara la sfida dell’Aragona. Quasi certo il rinvio della sfida interna contro la Recanatese prevista il 10 gennaio

Il Campobasso, dunque, con la testa alla trasferta di Vasto gia sa di andare poi incontro ad un’ulteriore lungo stop fino al diciassette gennaio, giorno della trasferta di Tolentino. Inoltre, il rinvio che ancora dovrà essere ufficializzato contro la Recanatese si andrebbe a sommare a quello in casa dell’Albalonga di cui ancora non è stata fissata una data. Cudini vuole una verifica dai suoi al cospetto di una Vastese che cercherà di sfoderare le armi a sua disposizione: chiara la differenza di valori, ma gli abruzzesi dovranno compiere una specie di partita della vita per non sprofondare. Vastese – Campobasso dell’Epifania sarà anche la partita dei tanti ex: uno di questi è il molisano Esposito che proprio l’anno scorso era a Vasto, ma anche l’attaccante aragonese Martiniello ha vestito in passato la maglia rossoblu. A livello societario, va rilevato come via instagram la nuova parte societaria statunitense che fa capo a Matt Rizzetta abbia preannunciato la presenza in Molise il prossimo ventiquattro gennaio quando i rossoblu sfideranno il Giulianova. A comunicarlo è stato Nicola Cirrincione, braccio destro di Rizzetta negli Stati Uniti.

L’Fc Matese ha un brutto avversario sul suo cammino, quel San Nicolò Notaresco che ha subito cancellato lo scivolone di Campobasso andando a vincere sul campo del Castelnuovo. Il Notaresco è una delle squadre più quadrate del girone, ma da quanto si è evinto nelle partite precedenti lascia anche molte palle gol agli avversari. Starà ai ragazzi di Urbano saper sfruttare le occasioni che gli abruzzesi concederanno. I casertani andranno forti di un ritrovato morale dopo il 3-0 ultimo inflitto alla Vastese.