Calcio, Serie D, Agnonese e Recanatese ferme per il covid. Il Vastogirardi chiede il cambio di sede

A quarantotto ore dal primo turno infrasettimanale stabilito e corrispondente alla decima di andata, nasce un caso a Recanati: si registra, infatti, un focolaio di contagiati che coinvolge squadra e staff tecnico. Pare che fra i contagi da covid ci sia anche lo stesso tecnico Federico Giampaolo. Negli ultimi giorni, la Recanatese si è allenata con appena dieci effettivi di cui molti aggregati dalla juniores. Purtroppo, gli ultimi tamponi effettuati hanno fatto registrare la negativizzazione soltanto di un’unità. Tale situazione di stallo ha spinto la società della Recanatese a chiedere il rinvio delle prossime due partite: quella di dopo domani contro l’Aprilia e quella di domenica prossima a Campobasso. Oggi dovrebbe essere effettuata una nuova tornata di tamponi. La società marchigiana conta di tornare in campo giovedi sette con i calciatori negativi all’ultimo tampone. Il quadro della Recanatese è estremamente complesso: i leopardiani hanno già sul groppone tre incontri da giocare che fanno cinque con i prossimi due forfait. Non sarà semplice ricollocare un numero cosi corposo di gare.

Stessa situazione anche ad Agnone dove la prospettiva è analoga, cioè quella di chiedere il rinvio delle prossime due consecutive, la trasferta a Porto Sant’elpidio e la gara interna contro il Pineto. Insomma, il nuovo protocollo ha si portato ad un aggiornamento necessario legato ai contagiati, ma il più delle volte il fenomeno dei positivi in organico tende ad estendersi a macchia d’olio. Nel caso della Recanatese, infatti, va rilevato come i giocatori positivi abbiano trasmesso il virus anche ai rispettivi familiari.

Situazione meteorologica complessa a Vastogirardi dove nella giornata di ieri si sono registrate delle precipitazioni nevose che hanno depositato sull’alto Molise una coltre di circa venti centimetri. A fronte di questo quadro e della gara interna contro il Castelfidardo di mercoledi prossimo, la società del Vastogirardi non è stata di certo a guardare: stamane, infatti, la dirigenza ha inoltrato in lega la richiesta per giocare la partita a Trivento, campo che già ha ospitato gli alto molisani ad inizio stagione fino a fine ottobre. La richiesta è pervenuta, si attende l’esito. La logistica potrebbe essere un po’ complicata visto che mancano solo due giorni alla gara, ma la società alto molisana sta facendo di tutto per scendere in campo regolarmente mercoledi pomeriggio.