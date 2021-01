Sant’Elia a Pianisi zona rossa: c’è l’ordinanza del governatore Toma

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza, avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il provvedimento dispone l’applicazione di misure di contenimento nel territorio comunale di Sant’Elia a Pianisi che diventa praticamente zona rossa, al momento fino al 15 gennaio.

Nel provvedimento sono esplicitate tutte le restrizioni: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale di Sant’Elia, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze avorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli

spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sul territorio comunale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi della normativa statale vigente.

A Sant’Elia sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita,

Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Tutte le altre restrizioni seguono le disposizioni vigenti nelle area da zona rossa.

Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e della prima media le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono

necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.