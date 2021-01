40 second read

Meteo, le previsioni sull’Italia nelle prossime ore: minime in diminuzione in Molise

Su Sud e Sicilia residuo maltempo, compresa relativa parte dell’isola, con precipitazioni temporalesche in riduzione solo dalla sera; cielo sereno o poco nuvoloso sulle altre zone. Temperature: minime in diminuzione su Triveneto, Alpi centro occidentali, Marche, Abruzzo, Molise, e regioni meridionali tirreniche, generalmente stazionarie altrove; massime in flessione su nord-est, Romagna, Salento e Calabria meridionale, senza variazioni sul rimanente territorio.