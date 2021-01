Covid, tornano a salire i contagi: 82. Due le vittime e cinque i ricoveri. Tasso di positività al 16%

Share on Twitter

Share on Facebook

Ancora due vittime da Covid in Molise. Si tratta di un 85enne di Petacciato e di un 74enne di Bisaccia, ricoverati entrambi in Malattie infettive.Sono 82 i nuovi positivi su 508 tamponi processati, per un tasso di positività del 16%. I numeri maggiori si riscontrano a Campobasso, con 12 nuovi positivi, seguito da Isernia e Termoli con 9, 5 casi a Bojano, Montecilfone, Sant’Elia a Pianisi. Numeri inferiori negli altri comuni.

Cinque i nuovi ricoveri in Malattie infettive ed un dimesso. Ma ci sono anche 149 guariti. Gli attualmente positivi sono 1750,i ricoverati al Cardarelli sono 64 di cui 54 in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva. I pazienti deceduti sono 197 mentre i guariti, dall’inizio della pandemia sono 4808.