Covid, focolaio al Cardarelli: contagiati tre pazienti e due sanitari del reparto di Chirurgia

Al Cardarelli, nel reparto di Chirurgia sono stati individuati tre pazienti contagiati da Covid e due componenti tra il personale sanitario. Sono tutti asintomatici. I due sanitari sono in isolamento domiciliare mentre i tre pazienti sono stati trasferiti in Malattie infettive, come da protocollo. “Il cluster è stato isolato ed il reparto di Chirurgia resta operativo, dopo essere stato messo in sicurezza e sanificato. Questo grazie anche al costante monitoraggio tramite i tamponi”, ha dichiarato il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano. L’indagine epidemiologica prosegue all’interno e all’esterno dell’ospedale tra i contatti ed i contagiati.