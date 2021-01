“Vaccini sì, perchè prevenire è sempre meglio che curare”. L’appello della Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti-Fismu

“Avanti tutta con l’anti influenzale e, quando verrà il nostro turno, avanti tutta con quello anti Covid” lo dice a chiare lettere Ernesto La Vecchia, segretario regionale Fismu Molise. Il sindacato di categoria sostiene la campagna di sensibilizzazione dell’Associazione Marco Sacchi con la collaborazione di artisti come Sergio Vespertino. Campagna dell’Associazione Marco Sacchi per invitare i cittadini alle vaccinazioni, prima tra tutte quella anti influenzale.

Rosalba Muratori, presidente regionale Fismu Sicilia, e Presidente dell’associazione, è anche la protagonista di questo nuovo video spot con Sergio Vespertino, uno degli artisti siciliani che da anni collabora con queste importanti iniziative (vedi il video link e di seguito).

“Da anni la Marco Sacchi e questi artisti siciliani fanno campagne come questa per la tutela della salute della popolazione – spiega il segretario regionale Fismu Molise – e spesso vengono coinvolti anche medici, come la Muratori in questo spot, nell’insolita veste di attori. È un modo per sconfiggere le paure create da chi diffonde false informazioni e per avvicinare i cittadini a uno dei principi basilari della sanità pubblica: prevenire è meglio che curare”.

“Avanti tutta con i vaccini anti influenza – conclude La Vecchia – e facciamo appello al Governo e alle Regione affinché le disfunzioni e i ritardi di questi mesi vengano definitivamente sanate. Quindi avviamoci alla storica vaccinazione di massa contro il Covid19, quando sarà il nostro turno e gratuitamente. Insieme, vaccinati, costruiremo un futuro più sano e più sicuro”.