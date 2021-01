Scapoli, lanterne accese a Capodanno in memoria delle vittime del covid

Lanterne accese sono volate libere nel cielo di Scapoli, nella notte di Capodanno, in memoria delle vittime del Covid. Dopo il Te Deum, la suora del paese, Giuseppina Iadanza, e il parroco Don Francois Kayranga e molti fedeli, hanno compiuto il gesto simbolico con la prima lanterna che velocemente si è diretta verso le cime più alte delle Mainarde.

Da ogni angolo del paese un lungo applauso ha spezzato il silenzio e il freddo gelido dell’ultimo giorno dell’anno.

Gli scapolesi hanno pregato per chi non c’era più, per tutti coloro che sono stati portati via dalla pandemia: nonni, padri, madri.