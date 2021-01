Modaimpresa: il 2020 si chiude con un fatturato più che raddoppiato

In netta controtendenza, ModaImpresa ha concluso il 2020 con un fatturato più che raddoppiato rispetto al precedente esercizio, salendo da 1,43 a oltre 3 milioni di ricavi. Un risultato che l’impresa molisana, nata da un progetto di auto imprenditorialità degli ex dipendenti Ittierre è riuscita a ottenere grazie a una combinazione di fattori, partendo dalla rapida riconversione effettuata durante il primo lockdown per arrivare alla produzione di dispositivi anti Covid. «Siamo stati i primi, assieme a Miroglio, a produrre le mascherine e ne abbiamo realizzate oltre 200mila», racconta a MFF il presidente e ceo Romolo D’Orazio.

Ma al provvisorio e iniziale cambiamento di rotta è seguito un rafforzamento del proprio core business, rappresentato dalle produzioni su licenza per i brand del fashion, e concretizzatosi nell’intesa raggiunta con il marchio Siviglia, che è diventata la terza label prodotta e distribuita da ModaImpresa assieme a Care Label, anch’essa entrata in portafoglio nel 2020, e The Editor. La prima collezione realizzata per Siviglia è quella maschile dell’autunno-inverno 2020-21, uscita a tempo record: contratto siglato a maggio, produzione avviata a giugno e consegnata ai negozi in agosto. «Abbiamo reagito alle difficoltà e manifestato la nostra volontà di gettare il cuore oltre l’ostacolo, e il mercato ci sta premiando», ha poi evidenziato D’Orazio, annunciando che la primavera-estate 2022, quando ormai la collezione maschile avrà raggiunto una propria maturità, vedrà anche il lancio della linea donna. Gli obiettivi fissati per Siviglia sono 5 milioni al termine del primo anno completo, 8 nel secondo e 10 milioni nel terzo anno.