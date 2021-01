Le attività con richiedenti asilo e rifugiati in un libro fotografico: l’iniziativa della Caritas

Tante le attività realizzate con il Progetto “Rifugio sicuro”, un percorso d’integrazione e di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nel Comune di Termoli, capofila, e Ururi e Larino, che trova luce in un libro fotografico. Il progetto è gestito dalla Caritas diocesana di Termoli- Larino, diretta da suor Lidia Gatti, attraverso la Fondazione Istituto Gesù e Maria.

Per quest’anno l’equipe di lavoro ha pensato di ridefinire le attività di sensibilizzazione attraverso azioni che non prevedano il coinvolgimento diretto della popolazione, impedito dall’emergenza Covid: è nata così l’idea di un libro.

L’iniziativa è stata presentata dal coordinatore del progetto “Rifugio Sicuro”, Luca Scatena, dalla direttrice della Caritas, suor Lidia, dal vescovo Gianfranco De Luca e dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Termoli Silvana Ciciola.

Gli scatti, gratis, sono di Paolo Lafratta. Il testo mira alla divulgazione, attraverso brevi brani esplicativi ed immagini molto significative e suggestive, delle azioni di inclusione sociale promosse dallo Sprar “Rifugio Sicuro”.

Si vuole comunicare in modo molto concreto che questa accoglienza integrata può rappresentare una risorsa inclusiva anche per altre fasce di popolazione in difficoltà, non solo straniere