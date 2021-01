Isernia, il Comune promuove agevolazioni per la fornitura del gas

Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore ai lavori pubblici Cesare Pietrangelo informano che la società «2i Rete Gas», gestore della rete del metano, ha prorogato per il corrente anno la campagna promozionale nel Comune di Isernia, che prevede agevolazioni rivolte a quei cittadini che chiederanno l’allacciamento o l’attivazione della fornitura del gas dal primo gennaio al 31 dicembre del 2021.

La campagna promozionale prevede due tipologie di offerte non cumulabili, la promo attivazione e il promo allacciamento.

La PROMO ATTIVAZIONE consiste nello sconto totale dei contributi previsti per la prima attivazione della fornitura del metano con un risparmio minimo pari a € 77, oltre iva. È destinata a tutti i cittadini che facciano richiesta dell’attivazione della fornitura nel periodo di validità della campagna, attraverso una delle società di vendita del gas metano, abilitate ad operare sulla rete di distribuzione gestita dalla 2i Rete Gas spa. Lo sconto sarà riconosciuto per ogni attivazione di punti di riconsegna già realizzati e mai attivati, disponibili alla data di partenza della campagna promozionale, sulla base della lista delle utenze che la società 2i Rete Gas fornirà alle società di vendita.

Il PROMO ALLACCIAMENTO è il preventivo agevolato per la realizzazione dell’allaccio alla rete del gasdotto, con un contributo pari a € 200, oltre iva. È rivolta a tutti i cittadini e/o titolari di attività commerciali che facciano richiesta di un preventivo per l’allacciamento alla rete del metano, nel periodo di validità della campagna promozionale, attraverso una società di vendita, oppure in via diretta alla 2i Rete Gas, contattando il call center commerciale al numero verde 800 997 710. Tale agevolazione sarà applicata ai preventivi per la realizzazione degli allacciamenti in derivazione da rete esistente per una lunghezza massima di 10 m.

Al fine di favorire maggiormente lo sviluppo e l’accessibilità del servizio, nel caso in cui sia necessaria la realizzazione di una estensione della attuale rete di distribuzione del gas e servire le potenziali utenze, sarà applicato un parametro in termine di 30 metri per utente, migliorativo rispetto a quello già previsto nel contratto di concessione in essere tra le parti e, dunque, le estensioni saranno realizzate a cura e spese della società 2i Rete Gas.

Il sindaco e l’assessore ai lavori pubblici sono certi dell’interesse che tale campagna promozionale riscuoterà nella cittadinanza.