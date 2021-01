Covid, muore medico 72enne di Venafro. 18 i nuovi positivi e 17 i guariti, preoccupazione a Sant’Elia a Pianisi.

Il bollettino diramato dall’Asrem riporta un nuovo decesso per Covid. E’ un uomo di 72 anni di Venafro, un medico, che era ricoverato in Terapia Intensiva. Salgono così a 195 le vittime del Coronavirus in Molise. C’è poi un uomo di Sant’Elia a Pianisi deceduto a casa, che era risultato positivo al test rapido, come confermato dal sindaco del paese. Non è nel bollettino dell’Azienda Sanitaria.

18 i nuovi positivi in 9 comuni su 193 tamponi processati. Il numero più alto riguarda Campobasso, con 6 casi, seguono, con 3, Sant’Elia a Pianisi e Termoli. Gli altri comuni tutti con un solo nuovo positivo.

17 i guariti. 3 le persone ricoverate in Malattie Infettive e una in Terapia Intensiva nelle ultime ore. Un dimesso da Malattie infettive. Un trasferimento, invece, da Malattie Infettive a Terapia Intensiva. Sono 62 i pazienti in cura per Covid al Cardarelli, di cui 10 in Rianimazione. Gli attualmente positivi sono 1819.

C’è preoccupazione a Sant’Elia a Pianisi per l’elevato numero di positivi, oltre i 100 ormai. Molti i tamponi effettuati. Una situazione che va avanti da giorni e ci sono stati anche decessi. Tra i contagiati 14 anziani della casa di riposo e 3 operatori, come ha riferito il sindaco Biagio Faiella, il quale ha chiesto, ancora una volta, alla cittadinanza di non uscire di casa se non per urgenze e di rispettare le disposizioni, di avere comportamenti responsabili. “I servizi di consegna di spesa e farmaci a domicilio sono attivi e a disposizione di chi ne abbia bisogno” ha fatto sapere anche a mezzo social.

La situazione Covid ha comportato anche la chiusura momentanea di alcune attività di vendita e produzione di alimenti. C’è chi riaprirà regolarmente lunedì. Faiella ha emanato un’ordinanza in cui si vieta alle attività commerciali di consentire l’accesso dei clienti all’interno. La consegna dei prodotti acquistati deve avvenire fuori evitando assembramenti.

Il sindaco Faiella ha avanzato richieste urgenti e indifferibili a tutte le autorità preposte: incrementare i controlli sul territorio per il rispetto delle regole anticovid, più presidi medici fissi, anche avvalendosi di professionisti dell’esercito se necessario, per assistere i molti malati che sono in situazioni precarie; ancora, ha chiesto un incremento degli addetti al soccorso con ambulanze in ausilio all’unico mezzo presente sul territorio, vista la situazione, una postazione in loco per effettuare tamponi di massa su tutta la popolazione e di organizzare una Usca fissa nel Poliambulatorio del paese.