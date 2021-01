Calcio, campionati regionali, ancora incertezza sulla data della ripresa. Intanto le varie regioni fissano le date Dal Governo non arrivano notizie confortanti in merito alla ripresa

Il calcio dilettantistico cerca di capire come e quando potrà ripartire nel 2021 l’attività agonistica. L’ultimo Dpcm ha validità fino al 15 gennaio 2021 con la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive relative agli sport di contatto non di interesse nazionale.

Quindi dal 15 gennaio potranno riprendere i campionati dilettantistici di calcio? Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ci spera ma il CTS frena così come il Ministro dello Sport Spadafora. Dunque non vi è certezza sulla ripresa o meno dei tornei. Intanto i vari Comitati regionali hanno fissato la ripresa in attesa di novità.

MOLISE: il presidente Piero Di Cristinzi ha fissato la ripresa degli allenamenti dal 18 gennaio, con la ripartenza dei campionati il 30 e il 31 gennaio.

MARCHE: ripartenza è fissata per il 13/14 febbraio 2021.

VENETO: domenica 7 febbraio gare di recupero, 28 febbraio-7 marzo 2021 inizio attività con svolgimento dei gironi dei vari campionati con le gare di solo andata;

LAZIO: 3-14 febbraio 2021 gare di recupero, 14 febbraio 2021 inizio campionati dalla stessa giornata di gara nella quale sono stati fermati;

SICILIA: il presidente del Comitato Regionale, Lo Presti, punta a disputare i campionati regolarmente, con andata e ritorno. Stanziati 100mila euro per i tamponi;

CAMPANIA: dal 15 gennaio (data stabilita dall’ultimo DPCM) sarà possibile allenarsi in maniera collettiva, da fissare la data della ripartenza.

PUGLIA: dal 15 gennaio (data stabilita dall’ultimo DPCM) sarà possibile allenarsi in maniera collettiva. L’auspicio espresso è che si possa completare il girone di andata per poter effettuare i playoff anticipati, stilare le classifiche ed emettere i verdetti sportivi. Tuttavia, se si dovesse verificare un aumento dei casi di Covid, si andrà verso l’annullamento dell’intera stagione agonistica.