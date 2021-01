I primi due nati del 2021 sono venuti alla luce a Termoli: segno di speranza e resistenza per il San Timoteo

Si chiamano Maria Grazia e Costantino i primi due nati del nuovo anno e sono venuti alla luce nel punto nascita del San Timoteo di Termoli. Un segno di speranza per le loro famiglie di Nuova Cliternia e Portocannone e un segno anche di resistenza non solo per il reparto che rischia la chiusura, ma per l’ospedale di tutto il Basso Molise. Maria Grazia è nata alle 8.45 e pesa 3,2 chili, Costantino è arrivato poco dopo le 10 e pesa 3,3 chili.

La prima e indimenticabile esperienza per le loro mamme Michela Rinaldi di Nuova Cliternia e Carmen La Torre di Portocannone, che hanno avuto parole di elogio per il punto nascita e per tutto il personale, per i medici, per le ostetriche “che ci hanno fatto da mamma, in questo momento che non possiamo avere i nostri cari vicino” hanno raccontato. E allora che i due piccoli siano un segno di nascita e di speranza per tutto il Molise.