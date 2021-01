Covid, 21 positivi ma pochi tamponi. Due vittime e 5 ricoveri. Intanto il Molise penultima tra le regioni per somministrazione dei vaccini

Il 2021 si apre con due nuove vittime da Covid. Si tratta di un 59 anni di Campobasso e un uomo di 58 anni di Termoli, entrambi erano ricoverati in terapia intensiva.Sono 21 i nuovi positivi sui 188 tamponi processati, di cui 6 a Campobasso e Sant’Elia a Pianisi, 2 a Baranello e Roccavivara, un nuovo caso a Campolieto, Petrella Tfernina, Santa Croce di Magliano, Trivento e Venafro. Cinque i nuovi ricoveri in Malattie infettive, un trasferimento dallo stesso reparto a Terapia intensiva. Ma ci sono anche quattro guariti.Il tasso di positività è dell’11%. I ricoveri al Cardarelli sono 60, di cui 51 in Malattie infettive e 9 in Terapia intensiva.

Gli attualmente positivi sono 1819 gli asintomatici a domicilio sono 1679, mentre è salito a 194 il numero delle vittime del Covid dall’inizio dell’emergenza. Sono 4642 le persone che hanno sconfitto la malattia.Intanto va avanti la campagna vaccinale in tutta Italia. Al 30 dicembre sono state consegnate 469.950 dosi, quelle somministrate al primo gennaio sono 26.329. Il Molise, dopo la Sardegna, è la regione, che in percentuale, ha somministrato meno vaccini, rispetto alle dosi che sono state consegnate. Dei 2975 vaccini arrivati in Molise, ne sono stati somministrati solo 50, pari ad una percentuale dell’1,7%. Ha fatto peggio solo la Sardegna con l’1,6.