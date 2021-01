Campobasso saluta il 2020: tutti chiusi in casa. Notte tranquilla senza incidenti. E a Capodanno jogging e bici per smaltire il cenone

L’addio al 2020 è stato segnato , inevitabilmente, dalle misure anticovid. Festeggiamenti sotto tono, quest’anno, sia a causa delle restrizioni introdotte dal governo per tentare di arginare il contagio che continua a preoccupare, sia per tutto quello che l’anno appena conclusosi ha rappresentato per il Paese e per il Molise: in termini economici, con decine di aziende che hanno definitivamente chiuso i battenti. Così, la notte di san Silvestro, dedicata tradizionalmente ai bagordi, ai cenoni, alle feste in discoteca fino all’alba quest’anno è stata festeggiata in casa, in famiglia come forse non accadeva da tempo. A Campobasso, come nel resto del Paese, la città è rimasta deserta. Tutti in casa, ad attendere l’arrivo del nuovo anno. Ma, seppure in tono minore, non sono mancati i fuochi d’artificio che hanno illuminato a giorno un cielo sul capoluogo. La notte è dunque trascorsa tranquilla, senza incidenti. Una notte tranquilla anche per i vigili del fuoco che invece, nel corso del 2020 hanno eseguito quasi 6700 interventi. In mattinata pochissime auto in circolazione. Numerosi invece i posti di controllo istituiti dalle forze dell’ordine a presidiare le principali strade di accesso al capoluogo. Chi veniva fermato doveva esibire l’autocertificazione per giustificare la motivazione per la quale si era in giro. Perché, la zona rossa prevede che si può uscire di casa solo per motivi strettamente necessari. E tra questi motivi necessari ci sarà sicuramente il benessere psicofisico, visto il gran numero di runners e ciclisti che sfrecciavano lungo le vie della città. Di corsa, a passo svelto o tranquillamente a passeggio, in tanti hanno deciso di uscire, nonostante il freddo pungente campobassano, affollando anche la strada che da Campobasso conduce a Ferrazzano. E poi ciclisti da soli o in gruppo a pedalare per le strade, a sudare tra saliscendi e curve per smaltire la cena di fine anno, e per prendere una boccata d’aria in barba alla zona rossa. Il 2021 si apre dunque all’insegna delle restrizioni e del Covid che proprio non vuole mollare la presa. Ma l’arrivo del vaccino ha aperto la strada alla speranza. E tutti sperano che la fine del 2021 possa tornare ad essere festeggiato in piena libertà. Libertà di poter abbracciare i propri genitori, gli amici, senza nessuna paura.