L’ A.S.D. San Leucio Volturnia è Campione eSport del Molise

Si è oggi conclusa anche la tappa molisana del Roadshow 2k20, in modalità on line a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19, con il successo dell’ A.S.D. San Leucio Volturnia guidata dal player Mario Libraro (foto). Il team bianco rosso blu, versione eSport del sodalizio militante nel campionato di Eccellenza del Molise, si è imposto per 3-0 nel match conclusivo contro la Pol. Chaminade ASD con alla console il gamer Mario Di Lillo. Le due squadre sono giunte in finale dopo aver rispettivamente superato in semifinale il Cln Cus Molise di Michele La Gioia per 3-2 e l’ A.S.D. Sanniti Calcio Campobasso rappresentata da Alessandro Colitti con il punteggio di 3-0. L’appuntamento organizzato in collaborazione con il CR della Lega Nazionale Dilettanti guidato dal presidente Piero Di Cristinzi si è svolto in un’atmosfera di grande partecipazione e fair play con sfide equilibrate ed appassionanti. Le protagoniste molisane oltre a quelle citate, “scese in campo” alla PS4 per conquistare il titolo regionale, sono state: L’Arcadia Termoli Calcio a 5 di Antonio Giuditta e Lorenzo Clemente, l’A.S.D. Boys Vairano di Thomas Scalera, la Polisportiva Kalena 1924 di Domenico Ortuso e il Mirabello Calcio di Francesco Valle. Il presidente del CR Molise si è mostrato entusiasta per la partecipazione dei club del territorio e per lo spettacolo offerto: “In questo momento, ancora segnato da forme di lockdown e con le attività di campo ferme, sono stato particolarmente felice di aver visto tanti ragazzi dar vita ad una manifestazione dove hanno potuto respirare calcio. Un calcio ovviamente diverso da quello che ci auguriamo rivedere prestissimo sul rettangolo verde in erba ma che comunque, permette di ritrovarsi insieme senza nessun tipo di barriera, che sia spaziale, fisica o di genere. Il CR Molise che ho l’onore di rappresentfotoare – conclude il presidente Di Cristinzi – plaude a questo progetto e svilupperà, nell’immediato futuro, anche altre iniziative eSport dedicate agli appassionati del territorio. Rivolgo i miei complimenti alla Società vincitrice e a tutti i partecipanti, approfittando anche per fare i miei migliori auguri ad un nuovo anno che spero sia all’insegna della ripresa, del rilancio e del ritorno alla normalità”.

Il cartellone completo della kermesse

Giornata 1

Girone A A.S.D. Arcadia Termoli Calcio A 5 Vs A.S.D. Boys Vairano 4-2

Girone A Pol. Chaminade A.S.D. Vs A.S.D. Cln Cus Molise 1-4

Girone B Polisportiva Kalena1924 Vs A.S.D. Mirabello Calcio 0-1

Girone B A.S.D. Sanniti Calcio Campobasso Vs A.S.D. San Leucio Volturnia 2-1

Giornata 2

Girone A A.S.D. Arcadia Termoli Calcio A 5 Vs Pol. Chaminade A.S.D. 1-3

Girone A A.S.D. Boys Vairano Vs A.S.D. Cln Cus Molise 0-5

Girone B Polisportiva Kalena1924 Vs A.S.D. Sanniti Calcio Campobasso 2-3

Girone B A.S.D. Mirabello Calcio Vs A.S.D. San Leucio Volturnia 1-10

Giornata 3

Girone A A.S.D. Arcadia Termoli Calcio A 5 Vs A.S.D. Cln Cus Molise 2-8

Girone A A.S.D. Boys Vairano Vs Pol. Chaminade A.S.D. 0-3

Girone B Polisportiva Kalena1924 Vs A.S.D. San Leucio Volturnia 0-5

Girone B A.S.D. Mirabello Calcio Vs A.S.D. Sanniti Calcio Campobasso 0-1

Semifinali

Asd Cln Cus Molise Vs A.S.D. San Leucio Volturnia 2-3

A.S.D. Sanniti Calcio Campobasso Vs Pol. Chaminade A.S.D. 0-3

Finale

San Leucio Volturnia Vs Pol. Chaminade A.S.D. 3-0

Le reti del successo sono state realizzate al 3′, 16′ e 42′.

Fonte, Ufficio stampa