E’ deceduto Ettore Tomassi, comandante del carcere di Campobasso

E’ morto, all’età di 58 anni, Ettore Tomassi, comandante del carcere di Campobasso. Il decesso in seguito a complicanze da Covid, in un quadro clinico già compromesso da altre patologie.

Cordoglio è stato espresso da Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria. “La sua professionalità è stata punto di riferimento per generazioni di poliziotti penitenziaria – ha dichiarato – Dal sindacato la vicinanza a tutta la famiglia e a tutte quelle persone che la sua scomparsa ha lasciato un vuoto immenso”.