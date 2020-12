Covid, ancora una vittima. Contagi in aumento, ma ci sono anche 300 guariti

Continua a salire la curva del contagio in Italia ma anche in Molise. Sui 902 tamponi processati si registrano 107 nuovi positivi, con un tasso di positività che sfiora il 12%.

Il maggior numero di casi si registra a Sant’Elia a Pianisi, con 24 nuovi positivi,. Seguono Termoli con 15, Campobasso con 9, Isernia e Pietrabbondante con 7, Carovilli con 5. Negli altri comuni numeri compresi tra 1 e 6 casi.

Purtroppo si registra un’altra vittima: si tratta di un uomo di 71 anni di Mafalda, ospite di una rsa di Venafro. Ci sono anche 5 pazienti dimessi da Malattie infettive, un nuovo ricovero nello stesso reparto e in trasferimento da Infettivi a Terapia intensiva. Ma ci sono fortunatamente anche 300 guariti, di cui 39 a Termoli, 38 ad Isernia e 32 a Campobasso.

Gli attualmente positivi sono 1804, gli asintomatici a domicilio 1666. I ricoverati al Cardarelli sono 57, di cui 46 in Malattie Infettive e 11 in Terapia intensiva.

I deceduti sono 192, i guariti, dall’inizio della pandemia sono ben 4638.