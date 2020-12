Dramma in via Mascilongo a Termoli, nella mattinata di oggi. Un noto professionista in pensione, di 76 anni, è stato stroncato da un malore mentre saliva nella sua auto parcheggiata regolarmente. Alcuni passanti hanno subito chiamato i soccorsi: vano ogni tentativo di rianimarlo. L’uomo era molto conosciuto in città, spesso impegnato in diverse attività culturali.