Isernia, Ordine dei Medici: via libera al bilancio e alle elezioni

Sono stati approvati all’unanimità il bilancio consuntivo 2019 e il bilancio preventivo 2021 dell’Ordine dei medici di Isernia.

Questo, in sintesi, l’esito di un’assemblea ordinaria diversa dal solito: a causa dell’emergenza sanitaria si è infatti tenuta online. Dopo la relazione del presidente dell’Omceo, Fernando Crudele, ha preso la parola il presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Giorgio Berchicci.

Durante i lavori sono stati ricordati i tanti colleghi che hanno passato questi mesi in trincea, rivolgendo un pensiero affettuoso a coloro che hanno perso la vita nella battaglia contro il covid. Durante la sua relazione il presidente Crudele ha annunciato un’importante novità: il 23, il 24 e il 25 gennaio 2021 si terranno le elezioni per il rinnovo del direttivo dell’Ordine dei medici di Isernia.

“Le avevamo programmate a novembre – ha detto il presidente uscente – ma le abbiamo sospese, poiché in pieno picco pandemico. Ci auguriamo che tra un mese si possano svolgere nella massima tranquillità. Per lo stesso motivo – ha aggiunto Crudele – siamo stati costretti a rinviare la festa dei neo-iscritti e dei colleghi che, nel 2020, hanno festeggiato i 40 e i 50 anni dal conseguimento della laurea. Speriamo di poter festeggiare tutti insieme ad aprile, quando convocheremo un’altra assemblea per discutere il bilancio 2020”.

Crudele ha fatto il punto anche sull’emergenza sanitaria, ricordando tra l’altro l’impegno a favore degli iscritti, dando una serie di informazioni utili sui bonus, sulle pratiche pensionistiche e su tutti gli altri servizi messi a disposizione dall’Enpam. Inoltre, “in qualità di componente dell’UCR (l’unità di crisi regionale) ho cercato di informare gli iscritti sulle varie ordinanze. Ma soprattutto ho riportato in commissione le perplessità, i dubbi e i consigli raccolti tra i colleghi che lavoravano e lavorano in prima linea nella lotta al coronavirus. Mentre in questa fase – ha sottolineato Crudele – stiamo facendo pressione affinché vengano vaccinati al più presto tutti gli iscritti all’Ordine, anche i libero-professionisti e i pensionati che, in prima istanza, sono stati esclusi dalla prima vaccinazione”.

Il presidente dell’Omceo di Isernia ha rivolto anche un pensiero ai colleghi più giovani, in particolare a coloro che erano in attesa di accedere alla scuola di specializzazione. “Finalmente – ha annunciato Crudele – l’iter è stato sbloccato e i nostri colleghi ora potranno frequentare i corsi”. I lavori dell’assemblea si sono conclusi con gli auguri di rito, ma forse mai come quest’anno così sentiti. “L’augurio, per tutti, è che ci si possa mettere davvero alle spalle un 2020 da incubo. Per poi guardare con fiducia a un 2021 che – si spera – porti a tutti serenità. Il via alle vaccinazioni ci autorizza a pensare che la strada intrapresa sia quella giusta”.