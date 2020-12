Il Comune di Trivento pubblica il bando per contributi a fondo perduto alle attività commerciali e artigianali chiuse durante il lockdown. La giunta guidata dal sindaco Pasquale Corallo ha approvato il bando con stanziamenti dello Stato per un ammontare di circa 70mila euro. Al bando potranno rispondere le piccole e medie imprese ubicate nel territorio comunale, che sono regolarmente iscritte agli appositi Registri o Albi, che non sono in stato di liquidazione o fallimento o concordato preventivo, che sono in regola con il versamento dei contributi e tributi comunali (anche con piani di rateizzazione accettati dall’ufficio competente e presentati entro il 15 febbraio 2021), e di non essere debitori nei confronti del Comune. Il contributo sarà concesso a quelle attività rimaste ferme per almeno 30 giorni, per chiusura decretata da DPCM, Ordinanze di Protezione Civile, regionali e/o ordinanze sindacali. Il contributo massimo è di mille euro. Nel caso di risorse residue saranno ripartite alle attività chiuse per almeno 90 giorni, con un contributo massimo di 2 mila euro. “Con questo bando – ha commentato il primo cittadino Pasquale Corallo – l’amministrazione comunale ha ottemperato a tutte le misure da mettere in atto per l’emergenza Covid-19. Nonostante le mille difficoltà dovute al lavoro agile, la struttura comunale ha saputo dare risposte efficaci e celeri, per questo tengo a ringraziare il segretario comunale Pasquale De Falco, la Giunta comunale e l’intero gruppo politico di maggioranza. Colgo l’occasione – chiude Corallo – per augurare a tutti un anno 2021 prospero, felice e ricco di salute”. La domanda, con scadenza il 28 febbraio 2021, va presentata solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.trivento@pec.it. Per ulteriori approfondimenti si potrà consultare il sito del Comune all’indirizzo: www.comune.trivento.cb.it