Greta Ferro: l’attrice molisana con il film “Made in Italy” in onda su Canale 5

Greta Ferro sarà la protagonista della nuova fiction di Canale 5 in onda dal 13 Gennaio dal titolo ” Made in Italy”. Nella fiction la Ferro vestirà i panni di Irene una giovane giornalista che racconterà la nascita della moda in Italia nella Milano degli anni ’70.

Greta Ferro affiancherà alcuni tra i più importanti attori del cinema italiano: da Margherita Buy a Stefania Rocca, da Claudia Pandolfi a Nicoletta Romanoff, da Raoul Bova a Marco Bocci, da Fiammetta Cicogna ad Eva Riccobono.

La giornalista Irene Mastrangelo, di cui la Ferro vestirà i panni, proviene da una famiglia molto modesta di emigranti dal Sud e dalla periferia di Milano riesce ad entrare in una prestigiosa rivista di moda chiamata ‘Appeal’. E’ una ragazza talentuosa e determinata che scopre un mondo molto lontano dal suo. Molti sono i punti che accomunano la Ferro ad Irene, tra cui la più importante è sicuramente quella che entrambe hanno stravolto le loro vite, seppur in maniera diversa.

La fiction celebra un momento magico che la moda milanese e italiana ha vissuto negli Anni 70, Un mondo pieno di energia, creatività e fermento. E’ stato piacevole ed emozionante. E’ stato anche un modo per raccontare la nostra storia grazie alla moda, d’altronde quello è stato il momento in cui l’Italia ha cominciato ad esportare il suo modello nel mondo.