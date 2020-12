Sono arrivate al San Timoteo 975 dosi di vaccino anti Covid. L’ospedale termolese è uno dei centri per lo stoccaggio, per garantire la conservazione a meno 75 gradi come aveva spiegato nei giorni scorsi il direttore generale della Asrem Oreste Florenzano.

I vaccini saranno conservati nelle celle frigorifere, piantonate da una guardia h24, saranno poi prelevati ed utilizzati garantendo la conservazione della catena del freddo per la somministrazione (da -2 a – 8 gradi)

Per la somministrazione si procederà con medici, infermieri, operatori sanitari e ospiti e operatori delle Residenze per anziani.

Come vedete dalle immagini l’area è presidiata dalla polizia.

Nel piano regionale per la vaccinazione degli operatori sanitari che svolgono attività extra-ospedaliera è prevista l’attivazione dei Punti Vaccinali Territoriali con caratteristiche organizzative analoghe ai Punti Vaccinali Ospedalieri individuati presso le Case della Salute di Larino e Venafro”.

Con l’aumento delle dosi si sottoporranno a vaccinazione le altre categorie di popolazioni, fra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, anzitutto gli insegnanti ed il personale scolastico, le forze dell’ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità, con l’obiettivo di garantire il vaccino al 90% della popolazione entro il 2021″.