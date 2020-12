Ancora tre vittime da Covid in Molise, nelle ultime ore. Si tratta di un 87enne di Termoli, ospite della casa di riposo di Ripabottoni, un 70enne di Sant’Elia e un 88enne di Campobasso, ricoverati entrambi a Malattie infettive del Cardarelli.

Torna a salire la curva dei contagi, con 88 nuovi positivi su 766 tamponi processati così come torna a salire anche il tasso di positività che è salito all’11’5%. A Campobasso il maggior numero, con 30 nuovi casi, seguito da Termoli con 11, 6 a Petacciato. Negli altri comuni numeri inferiori, compresi tra 1 e 4 casi.

Tre i nuovi ricoveri in Malattie infettive e altrettanti dimessi dallo stesso reparto. Fortunatamente ci sono anche ben 232 guariti , di cui 44 nella sola Campobasso.

Gli attualmente positivi sono 1999, gli asintomatici a domicilio 1851. I ricoveri sono 61 di cui 51 in Malattie infettive e 10 in Terapia intensiva. I deceduti sono 191 mentre i guariti, dall’inizio della pandemia hanno superato abbondantemente i positivi: sono in totale 4338.