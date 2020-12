Ad una settimana esatta dalla ripresa dei giochi, le società molisane, e non, programmano le ferie di capodanno. Oggi il movimento di Serie D è concentrato sulla disputa di altri cinque recuperi accumulati: si tratta di Saluzzo – Sanremese e Sestri Levante – Folgore Caratese per il girone A, Chions – Manzanese per il girone C, Prato – Lentiglione per il gruppo D, infine Trestina – Aquila Montevarchi per il girone E. Non si muove nulla nel girone F dove pure devono essere smaltite delle gare accumulate, non proprio semplici da ricollocare vista la frequenza di gare fra gennaio e febbraio. Si è parlato di una possibile data tra Albalonga – Campobasso o il tredici o il venti gennaio. Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali in merito, ne le società hanno preso alcun contatto in tal senso.

Fra sette giorni rossoblu all’Aragona di Vasto per cominciare con il piede giusto il 2021 che, secondo i migliori auspici dell’ambiente, potrebbe riportare il Campobasso nel professionismo, un mondo affascinante dai cui i lupi mancano da troppo tempo. Cudini ha stabilito un calendario per la sosta che sarà esigua: il 31 rompete le righe. Il primo giorno dell’anno i calciatori rossoblu svolgeranno una seduta pomeridiana. A Vasto, Vitali sconterà l’ultimo turno di squalifica, mentre Bontà sarà della gara. Nell’ultima parte di campionato il giudice sportivo ha comminato quattro giornate di squalifica a due diversi calciatori rossoblu per una squadra che tutto è tranne che cattiva. Ma sui rossi e sulla loro esistenza abbiamo ampiamente discusso. Il direttore sportivo De Angelis per ora non pensa al mercato: si è giocato ancora troppo poco – afferma il dirigente. Aspettiamo ancora qualche altro turno per fare un bilancio della situazione. Ad oggi ne De Angelis, ne il tecnico Cudini avvertono l’esigenza di fare movimenti in entrata o in uscita. La finestra di mercato offre ancora sessanta giorni per le valutazioni del caso.

Del mercato per ora ne hanno approfittato il Vastogirardi, ma anche la stessa Olimpia Agnonese: è notizia, infatti, delle ultime ore del divorzio fra i granata ed il portiere Causin che non è tornato ad Agnone per gli allenamenti preferendo una destinazione del nord. La squadra si sta allenando con regolarità agli ordini di Senigagliesi, mentre sembra sia destinata ad una risoluzione la vicenda dei contagiati in rosa il cui numero pare vada assottigliandosi. Da quanto è dato sapere, pare che il numero degli attuali positivi rimane di tre unità tra calciatori e membri dello staff. Ad ogni modo, la testa della squadra va al campo: alla trasferta di Porto Sant’Elpidio che condivide con gli alto molisani l’ultimo posto in classifica.

Prosperi del Vastogirardi ha concesso ai suoi il primo gennaio interamente libero. Allenamenti anche domani per gli alto molisani. Un bel progetto quello dei gialloblu che nel loro secondo anno in serie D sono riusciti ad alzare anche la cifra tecnica di un organico che nelle prime nove di campionato(ricordiamo che il Vastogirardi ha giocato tutte le partite) non ha mai rischiato di essere assorbito dalla bassa classifica.