Tentato stupro in spiaggia, serrate indagini dei carabinieri: fermato un giovane

“Si è avvicinato e ha provato a violentarmi” ,avrebbe detto questo la ragazza di 33 anni che nella serata di ieri, tra le 18.30 e le 19, sarebbe stata aggredita da un uomo sul lungomare nord di Termoli. In una zona buia tra la spiaggia e la passeggiata. Dopo una notte di caccia all’uomo i carabinieri di Termoli, guidati dal comandante Alessandro Vergine, hanno fermato un giovane nigeriano. Hanno raccolto numerosi elementi utili all’indagine.

Stando al racconto della 33enne, la donna stava camminando, l’aggressore si sarebbe fiondato su di lei, la giovane avrebbe iniziato a divincolarsi, liberandosi a fatica e proprio nel momento della colluttazione l’uomo l’avrebbe ferita con il coltello. Un taglio alla gola, fortunatamente poco profondo. E prima di fuggire l’aggressore le avrebbe strappato il telefonino.

Tutto è accaduto in pochi istanti. La ragazza a quel punto avrebbe chiesto aiuto: non molto lontano c’erano diversi automobilisti appartati, avrebbe bussato ai finestrini e proprio un giovane le avrebbe prestato i primi soccorsi, chiamando il 118. Quando i soccorritori sono giunti nei pressi del lido Aloha, la 33enne era sotto shock, è stata trasportata al San Timoteo per essere medicata.

I carabinieri sono al lavoro senza sosta da ieri sera. La ragazza sarebbe stata sottoposta ai test ginecologici. I militari, coordinati dalla Procura di Larino, vogliono definire tutti i contorni di questa vicenda. Vogliono anche capire se per la vittima il suo aggressore sia davvero sconosciuto.