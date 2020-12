Smart Tourist Destination, al via il bando per idee e imprese in Molise e Puglia

Il tema del turismo smart e sostenibile è tra quelli prioritari non solo per la nostra regione, ma per l’intero bacino adriatico. Obiettivo del progetto Nest, finanziato dal programma Italia Albania Montenegro https://www.italy-albania-montenegro.eu/ , di cui EURelations Geie è partner molisano e creatore, è quello di sostenere e rilanciare la competitività internazionale delle micro, piccole e medie imprese che appartengono alla filiera turistica transnazionale con l’esigenza di implementare l’innovazione, la sostenibilità e l’accessibilità delle destinazioni, gestire sistemi organizzativi e tecnologici intelligenti in cui imprese, consorzi turistici, operatori transfrontalieri, pubbliche amministrazioni, enti di gestione del territorio e operatori della filiera turistica possano lavorare in modo collaborativo per realizzare servizi e prodotti capaci di rispondere in modo competitivo alle richieste dei turisti.

Il Bando di selezione di idee ed imprese per nuovi percorsi esperienziali di “smart tourism destination” in Puglia e Molise è dedicato a quanti sul territorio vogliano contribuire con le proprie idee a supportare e promuovere percorsi di destinazione intelligente al fine di produrre un reale vantaggio competitivo e servizi d’ innovazione per le piccole e medie imprese del nostro territorio.

Il bando, pubblicato da uno dei partner pugliesi, ovvero il Parco Scientifico e tecnologico – Tecnopolis, responsabile del WP3, è rivolto a soggetti operanti nel settore turistico e si propone di selezionare proposte progettuali per la realizzazione di due itinerari, nei settori “beni culturali ed enogastronomia” e “sport e natura”.

La domanda di partecipazione, avente come oggetto Bando “Selection of ideas” – Progetto NEST, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 gennaio 2021, utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica: bandiegare@tno.it . Il bando e i moduli di candidatura sono consultabili al link: http://www.tecnopolispst.it/bandi.asp . Per avere maggiori informazioni sul progetto e sulle attività sono consultabili il sito web e la pagina facebook ai link seguenti: (SITO WEB: https://nest.italy-albania-montenegro.eu/ ) (Pagina Facebook: https://www.facebook.com/InterregNEST ).