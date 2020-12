Mercantili bloccati in Cina, autorizzato lo sbarco dei marittimi: c’è anche il termolese Perino

E’ stato autorizzato lo sbarco dei marinai italiani che da mesi sono bloccati al largo della Cina. Tra loro anche un marittimo termolese, il capitano Gianluca Perino.

Questa notizia è stata comunicata dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha avuto la conferma dalle autorità cinesi.

Due sono le navi di bandiera italiana, la Antonella Lembo e la Giovanni Bottiglieri, ferme lì ormai da tempo.

Ci siamo messi in contatto con il capitano termolese: “Questa notizia – ha scritto Gianluca in un messaggio – ci dà serenità e speranza. Ci siamo svegliati con amici e parenti che ci hanno avvisato, ma non sappiamo niente di più”.

Da Termoli un sospiro di sollievo.

“Siamo contenti – ha dichiarato il sindaco di Termoli, Francesco Roberti a nome di tutta l’amministrazione comunale – per come si è conclusa la vicenda che ha visto coinvolto un nostro compaesano confinato per diversi mesi su un mercantile al largo di Huanghua. Ringraziamo il ministro Di Maio per aver risolto questa vicenda che si trascinava ormai da troppi mesi.

Per tramite del consigliere Nicola Balice, il Comune di Termoli ha partecipato a video call e scambi di corrispondenza con sindaci ed amministratori comunali degli altri centri di appartenenza dei marittimi coinvolti, studiando un’azione congiunta, per cercare di far rientrare in Italia nel più breve tempo possibile tutti i nostri connazionali coinvolti. Siamo contenti che sia finita questa lunga odissea per il nostro concittadino Gianluca Perino che aspettiamo in Comune per poterlo riabbracciare il più presto possibile. Condividiamo oggi la gioia della famiglia Perino per la lieta notizia esprimendo tutta la nostra vicinanza”.