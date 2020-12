Interventi dei Vigili del Fuoco in Basso Molise per alberi caduti in strada a causa del forte vento

Ieri i Vigili del fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano sono intervenuti nell’hinterland bassomolisano per numerose richieste di soccorso su caduta calcinacci, perdite d’acqua, alberi finiti in strada a causa del forte vento. Sulla A14 c’è stato un tamponamento tra più macchine sempre per per la caduta di un albero sulla carreggiata. Una persone è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale dal 118. Le squadre di soccorso sono state raddoppiate per far fronte alle numerose richieste in corso.