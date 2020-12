Hotspot a Guglionesi, accesso gratuito a internet in 10 zone urbane

L’Amministrazione comunale di Guglionesi, con WiFi4EU e la collaborazione di comuni, consorzi municipali e la Commissione europea, intende promuovere la connettività WiFi gratuita per cittadini e visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta l’Europa.

Anche per il Comune di Guglionesi sono stati terminati i lavori per la realizzazione di una rete di hotspot che servirà le principali zone della città, fornendo accesso gratuito alla rete internet.

In totale sono 10 i punti di accesso WiFi che sono stati istallati e sono già operativi da alcuni giorni. La rete, con SSID univoco, WiFi4EU, fornirà accesso secondo la tecnologia “Click to Connect”, ovvero basterà accettare le condizioni di utilizzo presenti sul portale e si avrà immediato accesso ad intenet.

Le zone coperte sono le seguenti:

CAMPO SPORTIVO

COMUNE DI GUGLIONESI – PALAZZO COMUNALE

LARGO GARIBALDI – VILLA COMUNALE

LARGO PIANO DELLE MURA

PALAZZO MASSA – CORSO CONTE DI TORINO

SCUOLA ELEMENTARE – VIA CAVOUR

SCUOLA MEDIA – VIA GENOVA

SCUOLA MEDIA GUGLIONESI

VIA MOLISE – CASE FIATE

VIALE REGINA MARGHERITA – LUNGOMARE

Il progetto, finanziato interamente dalla comunità europea, è stato realizzato in collaborazione con Dimensione SRL, che oltre all’installazione degli apparati, fornirà la connettività internet per l’intera durata del bando.