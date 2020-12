Covid: 2 vittime, di cui una donna di 50 anni di Mirabello. 44 i nuovi positivi e 194 i guariti

Due nuovi decessi per Covid in Molise: una donna di 50 anni di Mirabello Sannitico che era ricoverata in Malattie Infettive, una delle vittime più giovani, e una 92enne di Celenza Val Fortore che era nella casa di riposo di Isernia. Salgono a 188 i morti a causa del coronavirus nella nostra regione.

Come riporta l’ultimo bollettino dell’Asrem 733 i tamponi processati. 44 i nuovi positivi in 22 comuni. Il numero più alto riguarda Campobasso, con 12 casi, 7 sono di Termoli, 3 di Isernia e Sant’Elia a Pianisi, 2 di Civitacampomarano, poi tutti gli altri centri con un solo contagiato. Gli attualmente positivi sono 2146.

194 i guariti di cui 41 di Campobasso, 23 di Termoli, 17 di Isernia. Le guarigioni salgono a 4106.

Da registrare ancora un dimesso da Malattie Infettive, un ricoverato in Terapia Intensiva e un trasferito, da infettivi in Rianimazione.

I pazienti in in cura al Cardarelli per covid sono 63 di cui 10 in Terapia Intensiva e 53 in Malattie infettive

Intanto si è svolta la riunione del Tavolo Covid instituito presso la presidenza del Consiglio regionale in cui Toma ha informato sulla campagna vaccinale, ribadendo che il Commissario ad Acta in accordo anche con Asrem, ha predisposto un piano suscettibile di modifiche a seconda del concretizzarsi delle varie fasi e delle evoluzioni. Arcuri ha emanato un avviso pubblico per reperire personale aggiuntivo e l’Azienda sanitaria regionale sta organizzando diverse equipe con medici e infermieri volontari. Per ogni equipe necessari un medico, due infermieri, un operatore socio sanitario e uno amministrativo. Ai sindaci molisani è stato chiesto di promuovere la ricerca di volontari amministrativi e all’ordine dei medici e ai collegi degli infermieri provinciali di trovare medici e infermieri. Sia il governatore sia il direttore generale dell’Asrem Florenzano hanno chiarito che ovunque siano i centri di stoccaggio, le dosi di vaccino verranno distribuite senza problemi, sulla base del piano di priorità definito a livello nazionale, in tutto il Molise. Lo stesso Florenzano ha evidenziato che le strutture di stoccaggio sono tre, Campobasso, Isernia e Termoli e che al momento, come chiesto dalle autorità nazionali, sono attivate due ma, al verificarsi di necessità e conseguenti decisioni, verrà attivata anche la terza. Tre le celle frigorifere acquistate per le necessità future ed è stata fatta una ricognizione degli automezzi disponibili per le equipe vaccinali nei loro interventi sul territorio. A gennaio saranno operative le Usca di Agnone e Riccia.