Calcio, Serie D, Vastogirardi e Agnonese al lavoro per il rientro in campo

Le indicazioni del campionato vedono il Vastogirardi tra le sorprese positive. Ottimo avvio per gli uomini di Prosperi sconfitti solo due volte, da Pineto e Campobasso, con un solo gol di scarto. Le prestazioni sono state positive e con un pizzico di cattiveria in più siamo certi che il team gialloblu potrà dire la sua anche a ridosso della zona play off. Certo l’entusiasmo va coltivato giorno dopo giorno, la squadra è giovane e non deve correre il rischio di perdere la voglia di lottare per i novanta di gioco contro tutti gli avversari. Da segnalare le prestazioni in crescendo dell’esterno offensivo Guida. Il funambolo ha dimostrato di poter essere l’uomo in più del collettivo di Prosperi, con i suoi strappi e con giocate utili ad innescare i compagni di squadra. Tornando al campionato, il sei gennaio, l

Stop forzato per l’Olympia Agnonese, allenamenti fermi fino ad oggi per le varie problematiche legate alle positività di diversi elementi del gruppo squadra. Proprio in data odierna la ripresa dell’attività dopo oltre dieci giorni di fermo. Il sei gennaio sfida fondamentale in casa del Porto sant’Elpidio, le due squadre, infatti, occupano l’ultimo posto a quota due punti. Vero che l’Olympia Agnonese deve recuperare tre gare ma serve un successo per rilanciare le ambizioni salvezza. Mister Senigagliesi spera di avere tutti gli effettivi a disposizione per un vero e proprio tour de force previsto nei primi due mesi dell’anno. Senza dubbio un’annata non fortunata fino ad ora per i granata, lo stop di campionato era servito per recuperare il tempo perso in estate e amalgamare i nuovi, poi lo stop per il covid ed il fermo dell’attività, non solo con gli allenamenti ma anche per i tanti recuperi in programma. Bisogna stringere i denti e prepararsi al meglio per il 2021, la classifica è corta ma bisogna partire con il piede sull’acceleratore per arrivare all’obiettivo.