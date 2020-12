Calcio, Serie D, programma fitto nel 2021. Il Campobasso prepara la sfida alla Vastese

Squadre di serie D a lavoro per preparare un 2021 davvero impegnativo. La ripresa del campionato fissata per il 6 gennaio, da il via ad un calendario più che mai fitto. Cinque gare in programma nel mese di gennaio, addirittura sei a febbraio, con due turni infrasettimanali. Se a questo calendario aggiungiamo i recuperi, assisteremo ad un’alternanza domenica – mercoledì – domenica per buona parte delle società. Situazione complessa per Recanatese e Olympia Agnonese, le due squadre dovranno recuperare ben tre incontri. Due gare di ritardo per il Castelfidardo, un match da recuperare per Campobasso, Notaresco, Cynthialbalonga, Tolentino, Rieti, Fiuggi, Montegiorgio, Vastese, Giulianova e Porto Sant’Elpidio. Sono solo 5 le squadre ad aver giocato tutte le partite precisamente Vastogirardi, Castelnuovo Vomano, Pineto, Aprilia ed Fc Matese. Questo il quadro generale nel girone F, con la ripresa come detto fissata nel giorno dell’Epifania.

Il Campobasso riparte dal primo posto ottenuto dopo il successo nel derby contro il Vastogirardi, avversario di turno la Vastese. All’Aragona, il 6 gennaio, sarà la prima per il nuovo tecnico Fulvio D’Adderio, vecchia conoscenza del calcio campobassano, appena approdato sulla panchina dei vastesi al posto di Massimo Silva. D’Adderio fu protagonista con i colori rossoblu nella stagione 80/81, quando il Campobasso allenato da Bruno Giorgi chiuse al secondo posto il torneo di serie C, con un solo punto di distacco alle spalle del duo Cavese – Sambenedettese, entrambe promosse in serie B. Tornando all’attualità, crisi nera per gli abruzzesi, il successo manca dalla quarta giornata, il 3 a 0 subito a Piedimonte Matese ha convinto la dirigenza al cambio di guida tecnica. Il Campobasso dovrà fare attenzione, l’Aragona è da sempre un campo ostico per i colori rossoblu, oltre al fatto che il cambio di allenatore porta sempre uno scossone.

Detto questo i lupi avranno tempo e modo per preparare al meglio la ripresa del torneo, mister Cudini ritroverà Bontà, al rientro dopo il turno di squalifica, mentre per Vitali ultima giornata da scontare. I lupi hanno dimostrato in queste prime giornate di campionato di poter ambire alla Lega Pro, le indicazioni del campionato vedono i rossoblu realizzare con una facilità disarmante. 22 gol in otto giornate, una media di 2.75 reti a partita, un dato impressionante che dimostra non solo la forza degli attaccanti del Campobasso ma anche la propensione della squadra a pungere con tutti gli effettivi. Le avversarie più credibili di Esposito e compagni sembrano essere Notaresco e Recanatese, due squadre da anni ai vertici del girone F che si stanno confermando. Classifica dei canarini ancora da decifrare considerati i tre recuperi. Un passo indietro Pineto e Castelnuovo Vomano, i primi viaggiano a corrente alterna, mentre i secondi, unici ad aver sconfitto il Campobasso nell’anno solare 2020, stanno vivendo un momento di grande entusiasmo, difficile che si confermino per tutto il campionato.