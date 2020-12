Bonus gas, luce e acqua, l’amministrazione comunale di Trivento informa sulle novità in arrivo: niente più domanda dal 1° gennaio 2021

Bonus gas, luce e acqua, l’amministrazione comunale di Trivento informa sulle novità in arrivo: dal 1° gennaio 2021 non sarà più necessario fare domanda. Novità introdotta dal D.l. n. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019, con lo specifico obiettivo di non far fare più domanda presso il Comune da parte dei cittadini, ma facendo l’Isee e avendo i requisiti, in automatico scatta l’agevolazione in bolletta. Questo sarà possibile grazie al Sistema informativo integrato, che incrocerà i dati dei valori Isee a disposizione dell’Inps. Un modo anche più equo per garantire ad una fascia più ampia di utenza lo stesso trattamento, o meglio almeno a chi fa l’Isee, anche perché fin ora non tutti erano a conoscenza della domanda di sgravio. Il bonus, attualmente, spetta ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 8.265 euro, con almeno 4 figli ed un indicatore Isee fino a 20 mila euro e ai destinatari del Reddito o Pensione di cittadinanza. Il bonus elettrico viene concesso anche a chi, affetti da patologie e per il mantenimento in vita, sono costretti all’utilizzo di apparecchiature mediche elettroniche. In questo ultimo caso le domande continuano ad essere recepite per il tramite del Comune o presso i Caf accreditati.