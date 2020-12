Isernia, convocato per martedì 29 e mercoledì 30 dicembre il Consiglio comunale

Un fine anno con il botto per il Comune di Isernia, che si regala argomenti spinosi per chiudere in bellezza un 2020 già segnato dalla pandemia e dalle polemiche.

Il Consiglio comunale è stato convocato in seduta straordinaria in prima convocazione, per domani 29 dicembre alle ore 16:30, e in seconda convocazione per mercoledi 30 dicembre, alle ore 17:30 con le modalità della videoconferenza. Gli argomenti all’ordine del giorno saranno:

1) Interrogazioni come da richiesta prot. n° 45366 del 10/12/2020:

– Motivazioni sulla revoca delle deleghe all’Assessore De Toma, anche alla luce delle dichiarazioni del Sindaco rese in Consiglio Comunale ed alla stampa nelle quali si faceva riferimento a conflitti d’interessi e perseguimento di fini personali da parte di alcuni membri dell’Amministrazione;

– Immediata risoluzione e/o rescissione di qualsivoglia rapporto negoziale in essere con la società AJ Mobilità, evidentemente pregiudizievole per il pubblico interesse;

– Motivazioni che hanno indotto il Sindaco a riaprire le scuole, nonostante l’aumento dei contagi. Risposte alle istanze dei genitori rimaste inevase. Provvedimenti assunti dal Sindaco tali da garantire la tutela della salute, del personale scolastico, degli alunni e dei cittadini tutti, in considerazione della situazione effettiva dei contagi in città;

– Provvedimenti assunti in seguito alla petizione popolare per l’acquisizione dell’area adiacente palazzo Jadopi, prot. n. 41798/2020;

– Determinazioni e provvedimenti assunti in seguito alla delibera n. 57/2020 della Corte dei Conti;

2) PEF Tari 2020 approvazione;

3) Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 e D. Lgs. 100/2017;

4) Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1° comma, lettera A del Tuel proposta n. 69

5) Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex art. 194 comma 1° comma, lettera A del Tuel proposta n. 77;

6) Approvazione regolamento per la disciplina ed utilizzo dell’impianto di video sorveglianza;

7) Procedimento S.u.a.p. n° 200168 realizzazione di una media struttura di vendita – Ditte Progetto Casa S.r.l. più MD S.p.a