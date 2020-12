Isernia, controlli a tappeto nei giorni di festa: 12 persone nei guai

Share on Twitter

A seguito dell’entrata in vigore delle misure aggiuntive prescrittive della mobilità sul territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, finalizzate al contenimento della pandemia, il Prefetto della Provincia, dott. Vincenzo Callea, ha disposto l’esecuzione di un’integrazione dei servizi già in atto nell’ambito delle festività in corso.

Sono 12 le persone multate nei giorni di festa dai Carabineri di Isernia. E 12 dunque le sanzioni contestate agli isernini che hanno violato le prescrizioni. Un dato che sicuramente mette in risalto l’attenzione e la sensibilità adottate dalla cittadinanza nei confronti delle restrizioni adottate dal Governo in questa delicata contingenza.



Sono stati impiegati, complessivamente, 330 uomini dell’arma che hanno consentito di eseguire 165 servizi esterni nel corso dei quali sono stati sottoposte a controllo 286 persone, 89 esercizi pubblici nonché centinaia di veicoli.