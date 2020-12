Isernia, chiusa la villa comunale per la caduta di un albero

Il Molise è stato investito fin da questa mattina da un’ondata di maltempo che ha portato molti comuni a temperature sotto lo zero con pioggia, temporali e neve anche a bassa quota. Allerta arancione della protezione civile in molte regioni d’Italia tra cui anche la nostra, con vento forte di burrasca nelle aree interne e anche sulla costa termolese. Piogge e temporali con raffiche di vento, grandine e con l’arrivo della neve anche a quote collinari.

Molti i disagi e i danni a Isernia e nell’intera provincia, con i vigili del fuoco impegnati in queste ore per far fronte alle numerose chiamate di intervento. I caschi rossi sono intervenuti anche nella villa comunale di Isernia dove il forte vento ha provocato la caduta di un albero. Il parco è stato chiuso fino al 10 gennaio con un provvedimento del Sindaco Giacomo D’Apollonio. Le previsioni segnalano un peggioramento delle condizioni meteorologiche – spiega dal comune l’assessore Chiacchiari – circostanza che acuisce i pericoli e crea pregiudizio alla stabilità di altre piante. Abbiamo quindi preso la decisione di interdire l’accesso all’intera area, chiudendo e transennando la villa comunale per tutelare la pubblica incolumità fini al 10 gennaio.